Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Suche eines Zeugen nach Jackendiebstahl

Flensburg (ots)

Bereits am 17.10.19 gegen 17:45 Uhr kam es in der Großen Straße 20 in Flensburg zu einem Diebstahl einer Jacke aus dem dortigen Bekleidungsgeschäft "In Style". Die zwei jugendlichen Täter flüchteten.

Bei der Jacke handelt es sich um ein auffälliges Modell in Leopardenfelloptik.

Der Diebstahl konnte bislang nicht aufgeklärt werden. Die Tat wurde jedoch von einem unbekannten Zeugen beobachtet. Diese Person meldete sich bei einer Angestellten des Geschäftes und teilte dort mit, den Diebstahl beobachtet und die Täter noch verfolgt, aber aus den Augen verloren zu haben.

Zur Aufklärung der Straftat bittet das Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Flensburg darum, dass sich dieser Zeuge unter 0461 / 4840 meldet. Auch weitere Hinweisgeber, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

