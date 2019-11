Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hollingstedt: Feuer in einem Geräteschuppen - Zeugen gesucht

Hollingstedt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (13.11.19) gegen 01:45 Uhr ist es in Hollingstedt auf dem dortigen Friedhof zu einem Brand in einem Geräteschuppen gekommen. Der Schuppen wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Anwohner sind in der Nacht auf einen hellen Feuerschein aufmerksam geworden und haben daraufhin den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt und Spuren wurden gesichert. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Schleswig sucht Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen im Bereich beobachtet haben und bitten, dass sich diese unter 04621-840 melden.

