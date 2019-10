Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß zwischen Autofahrer und Motorradfahrerin

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick auf der Ewaldstraße in Richtung Herten. Dabei benutzte er den linken von zwei Geradeausfahrstreifen; auf dem rechten fuhr in gleicher Richtung eine 19-jährige Motorradfahrerin aus Marl. Als die 19-Jährige kurz vor der Kreuzung Im Emscherbruch auf den linken Fahrstreifen wechselte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und der Motorradfahrerin. Dabei wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Da bislang nicht abschließend geklärt ist, wie es zum Unfall gekommen ist, bittet die Polizei Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 zu wenden.

