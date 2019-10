Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Montag, gegen 13:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein geparkter Pkw an der Bergmannstraße durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt wurde. An dem Auto des Flüchtigen waren amtliche Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen angebracht. Der geparkte VW Caddy ist im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1200 EUR.

Castrop-Rauxel

Am Mittwochmorgen, gegen 08:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Schrankenbaum eines Bahnübergangs am Hellweg. An der Schranke entstand 20.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Um Hinweise bitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

