Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Dorsten/Oer-Erkenschwick: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Imbissstube auf der Suderwichstraße ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf und warfen dann eine weitere Scheibe ein, um in die Imbissstube zu gelangen. Im Innern wurde eine verschlossene Zwischentür massiv beschädigt, konnte aber nicht geöffnet werden. Die Täter verließen das Objekt über ihren Einstiegsweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Dorsten

In der Nacht zu Dienstag hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Bäckereifiliale auf der Straße Wulfener Markt auf und drangen dann ein. Aus der Bäckerei wurde ein Tresor gestohlen.

Heute, in der Zeit von 2.30 bis 3.40 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Tank- und Rasthof an der Erler Straße ein. Sie stahlen umfänglich Zigaretten. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Dienstag, zur Tageszeit, brachen unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auzf der Brechtstraße ein. Nach Durchsuchen mehrerer Räume flüchteten sie mit einem Safe, Bargeld und einer Spielkonsole.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell