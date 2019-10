Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Gruppe Jugendliche überfällt 36-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 22.10 Uhr, befand sich ein 36-jähriger Bottroper im Bereich des Skateparks am Ehrenplatz. Aus dem Ehrenpark kamen dann fünf bis sechs Personen auf den Bottroper zu, schlugen auf ihn ein und entrissen ihm sein Handy und seinen EScooter der Marle SoFlow. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und sah die Täter mit der Beute in unterschiedliche Richtungen flüchten. Bei dem Angriff wurde der 36-Jährige leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sowohl die Zeugin als auch der Geschädigte können nur angeben, dass es sich bei den Täter um Jugendliche gehandelt habe, die dunkel gekleidet waren. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111-

