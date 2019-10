Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, fuhr eine 28-jährige Fahrradfahrerin aus Dorsten auf dem Radweg der Borkener Straße in Richtung Innenstadt. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Dorsten wollte von der Crawleystraße aus in die Borkener Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall entstand nur leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell