Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mehrere Autos beschädigt

Recklinghausen (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag haben unbekannte Täter insgesamt sechs Fahrzeuge auf dem Vorplatz eines Autohauses an der Rheinstraße beschädigt. An den Autos wurde jeweils die Motorhaube zerkratzt. Es entstand ca. 2400 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

