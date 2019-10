Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche, Diebstahl aus Kfz

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus Am Südpark. Um in das Gebäude zu kommen wurde ein Fenster aufgehebelt. Nachdem die Räume nach Beute durchsucht waren, flüchteten die Täter vermutlich mit Schmuck. An dem Fenster entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Haltern am See

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter ein Lenkrad aus einem schwarzen BMW 1er Baureihe. das Auto war an der Straße Zum Nesberg geparkt. Eine Seitenscheibe wurde eingeschlagen, dabei entstand 200 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Montag, gegen 14:45 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch ein offenstehendes Küchenfenster in ein Einfamilienhaus an der Moltkestraße. Die Bewohner waren zur Tatzeit zuhause. Aus den Räumen im ersten Obergeschoss wurden Schmuck und eine Armbanduhr entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Herten

Unbekannte Täter hebelten am Montagvormittag eine Wohnungstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Weidenstraße auf. Die Täter durchsuchten die Räume und flüchteten mit Bargeld über den Balkon in unbekannte Richtung. Angaben zu den Tätern konnten nicht gemacht werden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

