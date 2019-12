Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte menschliche Skelettteile im Wald gefunden

Palzem/Mosel (ots)

Zeugen haben am vergangenen Sonntagmittag, 1. Dezember, in einem Wald an der Mosel Teile eines menschlichen Skeletts gefunden. Gegen 15.40 hatte ein Teilnehmer einer Jagdgesellschaft die menschlichen Knochen und Reste von Kleidung in einem unzugänglichen Waldstück an der Mosel zwischen Palzem und dem Ortsteil Wehr gefunden. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte die Polizei die Überreste bergen. Bisher ist noch unklar, um wessen sterbliche Überreste es sich handelt. Auch die Todesumstände sind nicht bekannt. Die Kripo Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.

