Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit Flucht an Abfahrt Wittlich-Mitte

Wittlich (ots)

Am 29.11.2019, gegen 05:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Koblenz, in Höhe der Abfahrt Wittlich-Mitte. Der unbekannte Fahrzeugführer(-in) kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr hier die Beschilderung der Anschlussstelle Wittlich-Mittel um.

Der Fahrer meldete sich anschließend nicht bei der Polizei und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Das Unfallfahrzeug dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein. An der Beschilderung selber entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Schweich zu melden.

