Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: PKW-Brand in den Moselauen

Trier (ots)

Am 28. November, um 17:52 Uhr, melden Zeugen ein brennendes Auto auf einem Parkplatz in den Moselauen in Trier.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, der schwarze Ford Fiesta brannte jedoch völlig aus. Nach erstem Stand der Ermittlungen, ist Brandstiftung nicht auszuschließen.

Die Kriminalpolizei Trier bittet daher Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter 0651 9779 2290 zu melden.

