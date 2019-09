Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Holstenplatz

Mann mit Messer verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 28.09.19, ist ein Mann auf dem Holstenplatz bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden.

Kurz nach 5 Uhr morgens hielten sich ein 34-Jähriger Elmshorner und sein 26-jähriger Begleiter im Bereich des Holstenplatzes auf. Hier trafen sie auf einen flüchtigen Bekannten, einen 27-jährigen Elmshorner. Nach kurzem Gespräch gerieten die drei Männer aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Im Verlaufe des Streits soll der 27-Jährige mit einem Messer in Richtung des 34-Jährigen gestochen haben. Dieser wehrte den Messerangriff ab und erlitt hierdurch eine Verletzung an der Hand.

Mehrere Streifenwagen rückten an und konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Alle Beteiligten waren zur Tatzeit teils erheblich alkoholisiert. Ihnen wurden auf dem Polizeirevier von einer Ärztin Blutproben entnommen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 27-jährige Tatverdächtige im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell