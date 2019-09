Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (Kreis Storman), Forstweg / Polizei erbittet Hinweise nach Fund von Cannabispflanzen

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei bittet nach einem Fund von Cannabispflanzen im Tangstedter Forst um Hinweise. Am Freitag, den 27.09.19, hatte eine Spaziergängerin gegen 13:00 Uhr abgelagerte Cannabispflanzen neben einem Waldweg im Tangstedter Forst gefunden. Diese waren nach ihren Angaben am Vortag definitiv noch nicht da gewesen. Die Polizei konnte insgesamt 130 Marihuanapflanzen auffinden, deren Wurzelwerk in Folie und Mineralwolle gewickelt war. Offensichtlich waren die Pflanzen dort entsorgt worden. Tangstedter Polizeibeamte stellten die Pflanzen sicher. Die Ermittlungsgruppe Rauschgift von der Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise.

