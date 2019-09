Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Kummerfeld-Bahnhof, B 205

Nachmeldung: Schwerer Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Heute kam es auf der B 205 bei Klein Kummerfeld-Bahnhof, Gemarkung Groß Kummerfeld, gegen 13:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4387536). Die Fahrerin eines BMW aus dem Kreis Segeberg verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer erlitt schwerste Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus nach Neumünster. Der 24-jährige Fahrer des Sattelzuggespanns aus Niedersachsen wurde leicht verletzt vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft Kiel ordnete die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an. Die Sperrung der Unfallstelle dauerte bis 19:45 Uhr an, da sich die Bergung des Lkw, ein mit Maschinen beladener 40-Toner, schwierig gestaltete. Eventuelle Rückfragen von Pressevertretern bitte bis 22:00 Uhr unter 0151-11717416. Weitere Angaben zu den Insassen des BMW werden derzeit noch nicht gemacht, da bisher noch keine Angehörigen benachrichtigt werden konnten.

