Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg / Nachmeldung zu: Polizei nimmt Verdächtige nach Raub fest

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 25.09.19, war es in Pinneberg zu einem Raub mit drei vorläufigen Festnahmen gekommen (siehe hierzu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4386475). Gestern Nachmittag wurde der 15-Jährige aus Tornesch dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der unter der Auflage außer Vollzug gesetzt wurde, dass der 15-Jährige bis zur Hauptverhandlung in einer festgelegten, annähernd geschlossenen Jugendeinrichtung bleibt.

