Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Am Probstenfeld / Polizei erbittet Zeugenhinweise nach Handtaschenraub

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei bittet nach einem Handtaschenraub am Donnerstag, den 26.09.19, in Elmshorn um Zeugenhinweise. Gegen 12:30 Uhr ging eine 35-Jährige in der Straße "Am Probstenfeld" in Richtung Schulstraße. Im Bereich "Koch's Gang" wurde sie plötzlich von hinten umgerissen. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte, wobei sie sich leicht verletzte. Als sie aufsah, konnte sie noch einen Radfahrer sehen, der mit ihrer Handtasche in Richtung Schulstraße flüchtete. Die Handtasche ist rosa und grau mit Schulterband. In ihr befand sich eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und EC-Karte sowie Bargeld. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, normale Statur, schwarzes Oberteil mit schwarzer Kapuze. Der Täter saß auf einer sportlichen Sitzposition auf seinem Fahrrad. Es könnte sich um ein Mountainbike gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04121-8030 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zum Täter machen? Wer weiß, wo die Handtasche sich jetzt befindet?

