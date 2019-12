Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf-Battenfeld: Einbrecher schlagen gleich zweimal zu - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in Battenfeld gleich zweimal eingebrochen. In der Straße "Am Sportplatz" brachen bislang unbekannte Täter zunächst in der Markthalle in das Vereinsheim des Brieftaubenvereins ein. Dazu hebelten sie die Eingangstür auf. Anschließend wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Als die Täter nicht fündig wurden, suchten sie das gegenüberliegende Vereinsheim des Sportclubs auf. Dort hebelten sie mit Brachialgewalt ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Aus den Räumlichkeiten ließen sie Bargeld, einen großen Flachbildfernseher und einen Beamer mitgehen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt etwa 3000 Euro und der angerichtete Sachschaden wird bei beiden Einbrüchen auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

