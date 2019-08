Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Stein auf Parkplatz geworfen; Friedeburg - Radfahrer angefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Stein auf Parkplatz geworfen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch auf dem Parkplatz in Wittmund einen Opel Corsa beschädigt. Der Unbekannte warf gegen 12:45 Uhr einen Stein über eine Hecke auf den Parkplatz an der Goethestraße. Dabei wurde die Frontscheibe des dort abgestellten Opel Corsa leicht beschädigt. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Radfahrer angefahren

Ein 68 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch in Friedeburg mit einem Radfahrer kollidiert. Der Autofahrer fuhr gegen 16:30 Uhr rückwärts mit seinem Audi Q5 aus seiner Hauseinfahrt an der Straße Am Strooter Hörn. Dabei touchierte er einen 15 Jahre alten Fahrradfahrer, der daraufhin stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell