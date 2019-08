Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Einbruch in Wohnung; Norderney - Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Osteel - Einbruch in Wohnung

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Wohnung am Alten Postweg in Osteel eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 20:30 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf Norderney sind am Mittwoch drei Personen leicht verletzt worden. Ein 80 Jahre alter Urlauber überquerte gegen 12:50 Uhr mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl die Deichstraße in Höhe Südstraße. An der Bordsteinkante kam er kurz zum Stehen und konnte beim erneuten Anfahren das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen. Dabei kollidierte er mit zwei Fußgängern. Die beiden Fußgänger, eine 77 Jahre alte Frau und ein 81 Jahre alter Mann, und der 80-Jährige stürzten und wurden leicht verletzt.

