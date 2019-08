Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Juist - Badeunfall

Altkreis Norden (ots)

Sonstiges Geschehen

Juist - Badeunfall

Ein 83 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in der Nordsee vor Juist leblos aufgefunden worden. Der Urlauber hatte sich auf Juist am Strand westlich des Rettungsturms 1 zum Baden ins Wasser begeben. Gegen 17:50 Uhr nahmen Badegäste den leblosen Körper des Mannes im Wasser treibend wahr und alarmierten die Rettungskräfte. Rettungsschwimmer zogen ihn aus dem Wasser. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen vor Ort konnte der hinzugerufene Notarzt nur noch den Tod des 83-Jährigen feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach bisherigem Erkenntnisstand nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell