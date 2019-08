POL-AUR: Großefehn - Auffahrunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Zu einem Auffahrunfall auf der Kanalstraße Süd in Großefehn ist es am Mittwoch gegen 16:40 Uhr gekommen. Eine 55 Jahre alte Skoda-Fahrerin aus Wiesmoor fuhr in Fahrtrichtung Großefehn und beabsichtigte nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Der hinter ihr fahrende 74 Jahre alte Fahrer eines Audi Q3 aus Großefehn bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die 55-Jährige Skoda-Fahrerin und ihre 71 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

