Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Sachbeschädigungen, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstagabend, 23.30 Uhr und Sonntagmorgen, 4 Uhr wurde auf dem Schotterparkplatz einer Diskothek in der Eduard-Pfeiffer-Straße ein VW Polo beschädigt. Der Täter stieg über die Motorhaube auf das Dach des Fahrzeuges und verursachte dadurch einen Schaden von ca. 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Unterkochen: Mehrere Bauzäune beschädigt

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Unterkochen und Triumphstadt haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen insgesamt acht Bauzäune umgeworfen. Zwei dieser Bauzäune wurden dabei beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Aalen: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 34-jähriger Fiat-Lenker kam am Sonntagabend gegen 22.50 Uhr auf der Steinbeisstraße in Richtung Berufsschulzentrum nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen. Der unter Alkoholeinwirkung und vermutlich unter Medikamenten stehende Fahrzeuglenker musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Hüttlingen: Unfall beim Ausweichen

Am Sonntagabend verlor ein 21-jähriger VW-Lenker gegen 20.15 Uhr am Albanus-Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er einem Tier auswich. Er fuhr quer über den Kreisverkehr und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Hüttlingen: Einbruch in Wohnhaus

Über einen Stuhl der Terrasse kletterte ein Unbekannter am Sonntag zwischen 14.45 Uhr und 17.25 Uhr auf einen Balkon im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Haydnstraße. Hier hebelte er die Balkontüre auf und stieg ein. Der Täter durchsuchte Räume und Schränke und entwendete Schmuck. Der Sachschaden an der Balkontüre beläuft sich auf ca. 400 Euro. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Während eines Fußballturniers beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagvormittag einen geparkten Mazda, der auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Graf-Stauffenberg-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Dieseldiebstahl

Aus dem unverschlossenen Tank einer Sattelzugmaschine wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen von Unbekannten ca. 300 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt an der B 29 auf einem Parkplatz auf Höhe Onatsfeld abgestellt. Der Lkw-Lenker hatte in seiner Kabine geschlafen und von dem Diebstahl nichts mitgekommen.

Neuler: Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Sonntag eine 21-jährige Audi-Lenkerin, als sie gegen 17.45 Uhr die K 3236 von Neuler in Richtung Hüttlingen befuhr. Das Reh wurde dabei getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Jagstzell: Einbruch in Bauwagen

Durch die eingeschlagene Scheibe gelangte ein Unbekannter in einen Bauwagen, der in der Industriestraße aufgestellt ist. Der Täter entwendete eine Kasse mit einem kleinen Bargeldbetrag sowie diverse alkoholische Getränke. Der Einbruch wurde am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr angezeigt. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell