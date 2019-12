Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Meistershofener Straße / Waggershauser Straße ereignet hat. Ein 19-jähriger BMW-Lenker befuhr die Meistershofer Straße vom Bodenseecenter kommend in Richtung Waggershauser Straße, bog an der Einmündung entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links in die Waggershauser Straße ab und kollidierte hierbei mit dem VW eines 54-Jährigen, der die Teuringer Straße in Richtung Meistershofener Straße befuhr. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Tettnang

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag im Zeitraum von 05.45 Uhr bis 14.30 Uhr den auf dem Firmenparkplatz in der IFM-Straße abgestellten Hyndai. Ohne sich um den Sachschaden von rund 1.200 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, in Verbindung zu setzen.

B 31 / Kressbronn

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Zu einem Streifvorgang kam es am Montag gegen 14.30 Uhr auf der B 31 im Bereich Kressbronn. Eine 77-jährige Daimler-Benz-Lenkerin befuhr die Bundesstraße von Lindau kommend in Richtung Friedrichshafen. Kurz vor der Ausfahrt Kressbronn, kam sie aus bislang noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer dieses Pkw fuhr allerdings weiter, ohne sich um die Unfallregulierung zu kümmern. Da über das Fahrzeug und den Fahrzeuglenker der Polizei keine Informationen vorliegen, wird der unbekannte Fahrer gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer, 07541/701-0, zu melden.

K 7742 / Markdorf

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden von rund 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16 Uhr auf der K 7742 ereignet hat. Eine 34-jährige VW-Lenkerin befuhr die Kreisstraße von Markdorf kommend in Richtung Unteraderach, als ein auf ihrer Fahrspur liegendes Metallteil ihren linken vorderen Reifen beschädigte. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam hierbei auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 40-jähriger Toyota-Fahrer wich noch nach rechts auf das Bankett aus, konnte einen seitlichen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die leicht verletzte 58-jährige Beifahrerin des VW sowie der 40-jährige Toyota-Fahrer wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Meersburg

Automat aufgebrochen

Ein unbekannter Täter brach im Zeitraum von Sonntag, 00.30 Uhr, bis Montag, 13 Uhr, einen auf einem Tankstellengelände in der Stettener Straße aufgestellten Münzstaubsauger auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/4344-0, in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Fehlalarm

Stark rauchende Essensreste auf einer heißen Kochplatte lösten am Montag gegen 07.15 Uhr in der Waldorfschule einen Brandalarm aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Überlingen, Deisendorf und Nußdorf rückten mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften aus. Die Küche in einem Raum war lediglich stark verraucht, zu einem Brand war es nicht gekommen.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell