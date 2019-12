Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringen - Jungnau

Betrunkener Autofahrer

Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Montag gegen 21.45 Uhr ein in Schlangenlinien fahrender Renault in der Paradiesgasse mitgeteilt. Die Beamten konnten in Veringenstadt den Pkw feststellen und stoppen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten bei dem 48-jährigen Autofahrer deutlich Alkoholgeruch war. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,6 Promille, weshalb der Schweizer Staatsangehörige ins Krankenhaus gebracht und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Zeugin teilte zudem mit, dass der Autofahrer in Jungnau beinahe auf ein Haus gefahren und in Veringenstadt fast gegen ein fahrendes Fahrzeug geprallt sei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 48-Jährigen beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung von 500 Schweizer Franken erhoben.

Gammertingen

Sachbeschädigung in Kirche

Ein unbekannter Täter warf im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, in der Sigmaringer Straße mit einem Stein eine Glasscheibe des Chorbereichs der Katholischen Kirche ein. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, in Verbindung zu setzen.

B 311 / Meßkirch

Verkehrsunfall

Trotz geringer Sichtweite überholte am Montag gegen 09.30 Uhr ein 71-jähriger Renault-Fahrer in einer Rechtskurve auf der B 311 einen Lkw und kollidierte mit diesem. Der Autofahrer befuhr die Bundesstraße von Meßkirch kommend in Richtung Heudorf und wollte in einer kurzen unübersichtlichen Rechtskurve einen vorausfahrenden Lkw überholen. Als plötzlich ein Lkw entgegenkam, führten beide Lkw-Lenker eine Gefahrenbremsung durch und wichen nach rechts aus. Hierbei touchierten sie mehrere Leitpfosten. Trotz der Vollbremsung und des Ausweichens kam es zwischen dem Pkw und dem entgegenkommenden Lkw noch zu einem Streifvorgang. Hierbei entstand jedoch lediglich Sachschaden von rund 1.500 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 71-Jährigen beschlagnahmt. Wegen Straßenverkehrsgefährdung muss er sich nun verantworten.

Meßkirch

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Unbekannte Täter verschafften sich am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Einkaufsmarkt in der Straße "Am Stachus". Über das Dach stiegen sie in den Einkaufsmarkt ein und entwendeten aus dem Inneren Zigaretten im Wert von rund 8.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575/2838, zu informieren.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 06 Uhr und 18 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Schützenstraße auf dem Parkplatz einer Arztpraxis abgestellten Peugeot 206. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

