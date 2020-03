Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 15 Gurtsünder

Innerhalb einer Stunden wurden am heutigen Morgen (02.03.2020) in der Staatstraße 15 Autofahrer angehalten, weil sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht getragen hatten. Wer den Gurt nicht ordnungsgemäß anlegt, muss mit einer Verwarnung in Höhe von 30.- Euro rechnen. Lt. Unfallforschung könnten jährlich rund 200 Verkehrstote und 1.500 Schwerverletzte vermieden werden, wenn sich alle Autoinsassen korrekt anschnallen würden. Untersuchungen zeigen, dass bereits bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h die Arme eines 75 Kilogramm schweren Menschen ein Gewicht von 1.800 Kilogramm abstützen müssen. Für einen Autofahrer wird es besonders teuer. Weil er während der Fahrt telefonierte, erhielt er ein Bußgeld in Höhe von 100.- Euro. Daneben bekommt er einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

