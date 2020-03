POL-PDLD: Germersheim - Körperverletzungen beschäftigen Polizei

Polizeidirektion Landau

Am 29.02.2020, gegen 23:00Uhr, kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung in der Germersheimer Jungholzstraße. Nach vorausgegangenem Alkoholkonsum geriet ein 29jähriger mit seinem 26jährigen Bruder und drei weiteren Bekannten in Streit. Im Ergebnis trug der 26jährige ein Hämatom an der Stirn und ein 42jähriger eine blutende Wunde am linken Zeigefinger davon. Einen Atemalkoholtest verweigerten alle Beteiligten. Entsprechende Strafanzeigen wurden erfasst. Am 01.03.2020, gegen 02:30 Uhr, kam es dann zu einer wechselseitigen Körperverletzung in einem Lokal am Germersheimer Paradeplatz. Hier soll ein 41jähriger stark alkoholisierter Gast eine unbekannte Frau bedrängt haben. Daraufhin meinten der 38jährige Lokal-Inhaber und ein 38jähriger Gast eingreifen zu müssen und es kam zu einem Handgemenge. Der 41jährige erlitte eine Platzwunde an der Lippe und eine Schwellung an der linken Wange. Der 38jährige Lokal-Inhaber erlitt ein Hämatom an der Stirn. Wieder wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Der 41jährige absolvierte übrigens einen Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,98 Promille. Am 01.03.2020, gegen 03:45 Uhr, kam es dann zu einer Körperverletzung in einem Tanz- und Nachtclub am Königsplatz in Germersheim. Dort gerieten aus ungeklärter Ursache zwei türkische Mitbürger mit zwei rumänischen Mitbürgern in Streit, in dessen Folge die beiden Erstgenannten ihre Kontrahenten geschlagen haben sollen. Sichtbare Verletzungen konnten jedoch nicht festgestellt werden. Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte der genaue Tathergang nicht eruiert werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, welche die Taten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

