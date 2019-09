Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Aichstetten

Fahrraddiebstahl

Ein unbekannter Täter hat am Montag im Zeitraum zwischen 19.00 und 20.15 Uhr ein an der Turnhalle in der Schulstraße verschlossen abgestelltes Damenfahrrad gestohlen. Dieses hat einen Wert von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, erbeten.

Aitrach

Unfall

Leicht verletzt wurde ein 23-jähriger Fahrzeuglenker am Montag gegen 21.30 Uhr bei einem Unfall auf der L 2009 im Bereich Untermuken. Der Mann war mit seinem Mercedes-Sprinter von Lautrach kommend in Richtung Untermuken unterwegs, als er alleinbeteiligt zuerst nach rechts auf das Bankett und dann in die angrenzende Wiese geriet. Er streifte in der Folge einen an der Straße stehenden Baum und kollidierte nach einigen Metern mit einem weiteren Baum, der durch die Wucht des Aufpralls entwurzelt wurde. Dabei entstand Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro am Sprinter. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 23-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 1,7 Promille. Im Krankenhaus wurde daraufhin eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Aitrach war mit elf Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz, um die Unfallstelle zu räumen.

Ravensburg

Drogen am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Jahnstraße wurde am heutigen Dienstag gegen 03.15 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer gestoppt. Im Laufe der Verkehrskontrolle konnten Anzeichen festgestellt werden, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogen-Schnelltest verlief positiv auf THC. Dem Betroffenen wurde nach einer Blutentnahme die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt, der Pkw-Schlüssel wurde sichergestellt.

Ravensburg

Verdacht auf Diebstahl

Weil er in der Nacht auf den heutigen Dienstag ohne Licht und mit dem Handy am Ohr radelnd auf der Seestraße unterwegs war, wurde ein 19-jähriger von einer Polizeistreife angehalten. Auf Ansprache der Beamten verhielt sich der 19-Jährige umgehend aggressiv und unkooperativ, so dass eine weitere Streifenwagenbesatzung hinzugezogen werden musste. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann keine näheren Angaben zur Herkunft seines benutzten Fahrrads machen. Gemäß seiner Aussage habe er das Fahrrad vor einem Gebäude in der Seestraße "ausgeliehen", da er es auf dem Weg zum Bahnhof benötige und es nicht abgeschlossen gewesen sei. Der 19-Jährige wurde zur zweifelsfreien Feststellung seiner Identität auf das Polizeirevier gebracht und gelangt nun wegen des Verdachts des Diebstahls zur Anzeige.

Ravensburg

Unfall

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von rund 6000 Euro an drei Fahrzeugen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 11.00 Uhr auf der B 33. Ein 49-jähriger Sattelzug-Lenker war auf der B 33 von Bavendorf kommend in Richtung Ravensburg-Südstadt unterwegs und sah, dass die Ampel an der Einmündung zur B 30 neu bereits auf Gelblicht umschaltete. Er entschloss sich, nicht abzubremsen, weil er davon ausging, sonst im Einmündungsbereich zum Stehen zu kommen. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich zeigte die Ampel für den Sattelzug-Fahrer gemäß den ersten Ermittlungen Rotlicht, weshalb ein 30-jähriger Ford-Lenker von der B 30 neu bereits bei Grünlicht losfuhr, um nach links in die B 33 abzubiegen. Hierbei stieß er mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen die linke hintere Seite des Sattelzug-Aufliegers. Durch den Aufprall wurde der Pkw nach links abgewiesen und schleuderte seitlich gegen eine verkehrsbedingt aus der Gegenrichtung vor Ampelanlage wartende 73-jährige Audi-Lenkerin. Dabei wurde der 30-jährige Ford-Lenker leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Ravensburg

Schmierereien an Brücke

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter, die zwischen vergangenem Freitag und Montag großflächig Brückenpfeiler, Bauwagen und Wände im Bereich der B 30 neu in Ravensburg besprühten. Die Schriftzüge sind teilweise mit weißer Farbe bemalt und anschließend mit Spray umrandet und teilweise nur gesprayt. Die Größe variiert und füllt teilweise Flächen von 20 mal 20 Meter aus. Festgestellt wurden die Schriftzüge "DATA rgr", "rgr" , "ADIBK", "RGR19", "DALIBOR", "RUNDE GUMMI REIFENBANDE" "MC POMMES", "BIG DATA". Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, erbeten.

Vogt

Unfall

Noch Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Montag gegen 10.00 Uhr auf der L 325 bei Karsee. Der 25-jährige Lenker eines Transporters, der Fensterelemente geladen hatte, war in Richtung Vogt an einer Steigung zu weit nach links geraten und mit einer entgegenkommenden 84-jährigen Peugeot-Lenkerin kollidiert, die vermutlich ebenfalls zu weit links fuhr. Der Peugeot prallte im weiteren Verlauf gegen das Fenster-Transportgestell, wodurch dieses abgerissen wurde. Das Gestell sowie die darauf befindlichen Fensterelemente wurden komplett zerstört. Am Peugeot rissen die linke Vorderachse sowie die Antriebswelle ab. Durch die Kollision erlitt die 84-Jährige leichte Verletzungen, musste jedoch nicht stationär im Krankenhaus behandelt werden. Durch umherfliegende Teile wurde zudem ein Skoda-Octavia, welcher sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Transporter befand, beschädigt. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt befuhren zwei unbekannte Fahrzeuglenker die L325 hinter der Peugeot-Lenkerin und setzten ihre Fahrt direkt nach dem Unfall fort. Beide Fahrzeuglenker werden dringend als Zeugengesucht und werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0, zu melden.

