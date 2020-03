Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Störung der Religionsausübung

Germersheim (ots)

Am Samstag, den 29.02.2020, gegen 09:30 Uhr, störte ein geistig verwirrter 32jähriger Landauer den Gottesdienst einer freien Kirchengemeinde in der Germersheimer Schillerstraße. Dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis erteilt, welchem er auch zunächst nachkam. Kurze Zeit später betrat er jedoch das Gebäude erneut. Daher wurde er bis zum Ende des Gottesdienstes in Gewahrsam genommen, um den Platzverweis durchzusetzen. Er muss sich nun wegen Störung der Religionsausübung und Hausfriedensbruch strafrechtlich verantworten.

