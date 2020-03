Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler/Hochstadt, betrunken mit Pkw unterwegs

Landau (ots)

Am Samstag, um 23:45 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer auf der B 10 bei Annweiler ein Pkw auf, der Schlangenlinien fahrend vor ihm herfuhr, weshalb er die Polizei verständigte. Der Fahrer des Pkw konnte in der Gemarkstraße in Hochstadt durch eine Streife der Polizei Edenkoben und eine Streife der Polizei Landau angehalten und der 39-jährige Fahrer kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,15 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheines und der Pkw-Schlüssel, sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

