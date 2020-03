Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle, Kandel Rheinzaberner Straße, 29.02.2020

Kandel (ots)

Durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein wurden am 29.02.2020 Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der L 549, Rheinzaberner Straße in Fahrtrichtung Kandel, durchgeführt. Zehn der 50 gemessenen Fahrzeuge überschritten hierbei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70km/h. der "Spitzenreiter" wurde mit 101km/h gemessen.

