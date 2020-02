Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tankbetrug

Edesheim / A65 Rastanlage (ots)

Am 28.02.2019, gegen 23:15 Uhr, kam es auf der A65 Rastanlage "Pfälzer Weinstraße Ost" zu einem Tankbetrug. Eine unbekannte männliche Person betankte ihr Fahrzeug mit Kraftstoff im Wert von 47EUR und wollte den Betrag mit einer nicht gedeckten Kreditkarte bezahlen. Als dies nicht funktionierte und der Kassierer die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Mann in seinem weißen VW Golf mit schweizerischem Kennzeichen in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Eine sofortige Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ergebnislos.

Hinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

