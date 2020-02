Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Ostring 19, 27.2.2020, 16.00 Uhr Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fußgängerin

Landau (ots)

Am 27.2.2020, gegen 16.00 Uhr, ereignete sich auf dem Fußgängerüberweg im Ostring, Höhe Ostringcenter, in Landau ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 25-jährige Fußgängerin überquerte auf dem Fußgängerüberweg den Ostring in östlicher Richtung. Ein aus nördlicher Richtung kommender Pkw nahm die junge Frau nicht wahr und fuhr die Fußgängerin an. Durch die Kollision stürzte die Fußgängerin auf die Fahrbahn und erlitt Prellungen. Der Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Rheinstraße (Norden) fort, ohne sich um die Unfallfolgen und die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Zeugen beobachteten den Verkehrsunfall, notierten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Der Personenbeschreibung zufolge soll es sich bei dem Führer des unfallverursachenden, roten Pkw um eine männliche Person handeln. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Fahrer des flüchtenden Pkw werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de wenden

