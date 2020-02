Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Securitymitarbeiter stoppt Ladendieb

Germersheim (ots)

Wegen des Ladendiebstahls von zwei Bierdosen im Bereich des Fachmarktzentrums flüchtete ein 29 - Jähriger Mann aus einem Einkaufsmarkt am Donnerstagabend gegen 21 Uhr. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte den Vorfall beobachten und den Ladendieb nach kurzer Verfolgung bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Der Ladendieb hatte bereits Hausverbot in dem Einkaufsmarkt und ist den Beamten bekannt. Weiterhin war der Ladendieb erst am Dienstag in einem anderen Markt wegen Diebstahl und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte aufgefallen.

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



