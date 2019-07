Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichen entwendet und Fahrzeuge mit Flüssigkeit übergossen

St. Katharinen (ots)

In der Nacht zum 20.07.2019 entwendeten unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen von einem geparkten Pkw in der Theodor-Heuss-Straße in St. Katharinen. Im Anschluss übergossen die Täter das Fahrzeug mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme meldeten sich noch zwei weitere Fahrzeugbesitzer, deren Pkw ebenfalls in unmittelbarer Nähe mit dieser Flüssigkeit übergossen wurden. Die Polizei in Linz bittet um sachdienliche Hinweise.

