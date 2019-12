Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Kaffeemaschine und Bargeld aus Reisebüro entwendet, Wiesbaden, Nordenstadt, Ostring, 03.12.2019, 19:00 Uhr - 04.12.2019, 07:45 Uhr

(me) Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Reisebüro im Ostring in Wiesbaden-Nordenstadt eine Kaffeemaschine und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Diebe hebelten eine seitliche Zugangstür zum Haus auf und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten die Beute. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Gaststätte, Wiesbaden, Blücherstraße, 05.12.2019, gg. 03:35 Uhr

(me) Zwei Spielautomaten waren am frühen Donnerstagmorgen Ziel eines Einbruchs in eine Lokalität in der Wiesbadener Blücherstraße. Dabei hebelten die unbekannten Täter gegen 03:35 Uhr eine Zugangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend versuchten sie, zwei Spielautomaten aufzubrechen, wobei die Alarmanlage einsetzte und die Täter flüchteten. Durch einen Zeugen konnten zwei Männer am Tatort wahrgenommen werden. Beide sollen ca. 175 cm - 185 cm groß gewesen sein. Dabei habe der eine Mann einen auffälligen Gürtel getragen. Der andere Mann wäre mit einer Winterjacke mit Fellkragen und einer farblich abgesetzten Schulterpartie bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Einbrecher erbeuten Schmuck, Wiesbaden, Bierstadt, Von-Bergmann-Straße, 04.12.2019, 16:00 Uhr - gg. 23:50 Uhr

(me) Zwischen Mittwochnachmittag und dem späten Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Bergmann-Straße. Unbekannte Täter betraten das Grundstück des Hauses und kletterten auf den Balkon im 1. Obergeschoss. Dort brachen sie die Balkontür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Danach durchsuchten sie alle Räume nach Wertsachen und entnahmen mehrere Schmuckgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Einbruch in Wohnung, Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße, Feststellungszeit: 04.12.2019, 13:00 Uhr

(me) Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei Wiesbaden über einen Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Abraham-Lincoln-Straße informiert. Dabei brachen die Unbekannten die Wohnungstür auf und gelangten in das Innere. Ob auch tatsächlich etwas von den Dieben entwendet wurde, konnte bei Anzeigenerstattung noch nicht festgestellt werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Haustür durch Feuer beschädigt, Wiesbaden-Medenbach, Im Remies, 04.12.2019, 13:20 Uhr

(He)Gestern Mittag entstand in Medenbach bei einem Brand im Bereich des Einganges zu einem Einfamilienhaus ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Ein 51-jähriger Hausbewohner wurde zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 13:20 Uhr wurden Flammen vor der Haustür des betroffenen Einfamilienhauses in der Straße "Im Remies" entdeckt und ein Nachbar eilte unmittelbar mit einem Feuerlöscher zur Hilfe. Zeitgleich wurde die Feuerwehr alarmiert, welche das Feuer gänzlich ablöschte. Den ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein fahrlässiges Handeln dem Feuer zu Grunde liegen. Der 51-Jährige hatte zuvor seinen Kamin gereinigt und die Asche in einem ungeeigneten Behältnis vor der Tür abgestellt. Mutmaßlich war die Asche noch zu heiß, sodass sich der Behälter, in dem sich die Asche befand entzündete und das Feuer auf andere vor der Haustür stehende Gegenstände übergriff. Durch das Feuer wurde auch die Haustür beschädigt.

6. Hochwertiges Pedelec gestohlen, Wiesbaden, Biebricher Allee, 04.12.2019, 13:10 Uhr - 19:00 Uhr

(He)Gestern wurde in der Biebricher Allee in Wiesbaden ein S-Pedelec im Wert von circa 5.500 Euro entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Das Rad wurde gegen 13:10 Uhr in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als der Besitzer dann gegen 19:00 Uhr an den Abstellort zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Es handelte sich um ein Fahrrad des Herstellers Specialized Bicycle, Typ "Turbo S", Farbe rot/schwarz mit dem Versicherungskennzeichen GTL-723. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

7. An mehreren PKW Reifen zerstochen, Wiesbaden-Medenbach, Alt Medenbach, Feststellungszeitpunkt: 04.12.2019

(He)Gestern stellte ein Fahrzeugbesitzer in Medenbach fest, dass an vier seiner auf der Straße abgestellten PKW mehrere Reifen plattgestochen worden waren und dadurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Die Fahrzeuge der Hersteller BMW und VW waren im Bereich "Alt Medenbach" auf der Straße abgestellt. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

8. Unbekannter beschädigt Zugmaschine, Wiesbaden-Bierstadt, B455 04.12.2019, 23:05 Uhr

(He) Gestern Abend beschädigte ein unbekannter Mann einen, auf einem an der B455 bei Bierstadt gelegenen Tankstellengelände abgestellten, Lkw und verursachte dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Den Angaben des betroffenen LKW-Fahrers zufolge nächtigte dieser im Führerhaus des LKW, als der spätere Täter an die Fahrertür schlug und lautstark ein Öffnen dieser forderte. Als der Fahrer dieser Aufforderung nicht nachkam nahm der Unbekannte einen an den Zapfsäulen der Tankstelle abgestellten Feuerlöscher und warf diesen gegen die Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Fremde von der Örtlichkeit. Beschreibung: Circa 50 Jahre, 1,65 - 1,70 Meter groß, schwarze kurze Haare, blasse Gesichtsfarbe, blaue Jeans, schwarze Jacke. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

9. Fahrzeug beschädigt und geflüchtet, Wiesbaden, Wallufer Straße, 29.11.2019, 13:00 Uhr - 04.12.2019, 10:30 Uhr

(He)Gestern Morgen stellte eine PKW-Besitzerin fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihren in der Wallufer Straße in Wiesbaden geparkten Renault Clio beschädigt und dabei einen Sachschaden von circa 1.000 Euro verursacht hatte. Der PKW stand seit dem 29.11.2019 in Höhe der Hausnummer 2. Mutmaßlich befuhr das verursachende Fahrzeug die Wallufer Straße, aus Richtung Erbacher Straße, in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring. Der geparkte Clio wurde an der vorderen linken Fahrzeugecke beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

10. Mit Fahrzeug überschlagen, Wiesbaden, Kreisstraße 663, Erbenheim, FR Nordenstadt, 04.12.2019, 07:45 Uhr

(He)Gestern Morgen kam es auf der Kreisstraße 663 zwischen Erbenheim und Nordenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 79-jähriger PKW-Fahrer den bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstand. Der Peugeot-Fahrer war gegen 07:45 Uhr in Richtung Nordenstadt unterwegs, als er auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Straße abkam und sich anschließend auf dem dortigen Feld überschlug. Dem Fahrer wurde von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug geholfen. Durch den Rettungsdienst wurde der Verunfallte zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

11. Kind läuft bei "Rot" - Unfall, Wiesbaden, Biebricher Allee, Kaiser-Friedrich-Ring, 04.12.2019, 16:45 Uhr

(He)Gestern Nachmittag kam es an der Einmündung Kaiser-Friedrich-Ring, Biebricher Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Ein 35-jähriger BMW-Fahrer sowie ein 38-jähriger Ford-Fahrer bogen gegen 16:45 Uhr vom Kaiser-Friedrich-Ring in die Biebricher Allee ein. Zeitgleich war ein 11-jähriger Junge zu Fuß auf Kaiser-Friedrich-Ring unterwegs und wollte, in Laufrichtung Hauptbahnhof, die Biebricher Allee überqueren. Zeugenangaben zufolge tat er dies jedoch bei rotzeigender Fußgängerampel, was den BMW-Fahrer zu einer Vollbremsung zwang. Trotzdem kam es noch zu einem Zusammenstoß mit dem Jungen, welcher zu Boden fiel. Gleichzeitig gelang es dem Ford-Fahrer nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, sodass er in das Heck des BMW fuhr. Der Junge wurde zur Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Sportcenter von Einbrecher heimgesucht, Idstein, Black-und-Decker-Straße, 04.12.2019, 02.00 Uhr, (pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde das Sportcenter in der Black-und-Decker-Straße in Idstein von einem Einbrecher heimgesucht. Der mit einer Taschenlampe ausgerüstete Täter drang gegen 02.00 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein. Im Anschluss hebelte der dunkelgekleidete Einbrecher in einem Solarium die Kasse mit dem darin befindlichen Kleingeld von der Wand und schnappte sich darüber hinaus eine im Thekenbereich deponierte Trinkgeldkasse. Mit insgesamt rund 25 Euro Bargeld war die Ausbeute jedoch eher gering. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Einbrecher trug eine Jacke mit aufgezogener Fellkapuze, eine Sporthose und Turnschuhe. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Geparktes Auto mutwillig beschädigt, Geisenheim, Rothenbergstraße, 03.12.2019, 07.00 Uhr bis 04.12.2019, 09.00 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen in der Rothenbergstraße in Geisenheim die Motorhaube eines geparkten Opel Adam beschädigt. Durch die Eindellung entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Heckscheibe eingeschlagen, Aarbergen, Kettenbach, Rathausstraße, 04.12.2019, 18.00 Uhr bis 05.12.2019, 07.30 Uhr, (pl)In der Rathausstraße in Kettenbach wurde in der Nacht zum Donnerstag die Heckscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Der betroffene Kia Niro war auf dem Parkplatz am Rathaus abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Falscher Polizeibeamter ruft an - ohne Erfolg, Niedernhausen, 04.12.2019, 19.10 Uhr, (pl)"Guten Tag, Oberkommissar Schneider vom Einbruchsdezernat!", so stellte sich ein Trickbetrüger einer 75-Jährigen aus Niedernhausen vor, augenscheinlich um ihr in bekannter Manier Geld abzuluchsen. Glücklicherweise ließ sich die Dame nicht hinters Licht führen und kam schadlos davon. Der Täter hatte sein Glück am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr, versucht. Der 75-Jährigen wurde die abenteuerliche Geschichte über festgenommene Einbrecher erzählt, um sie dann geschickt über ihre Vermögenswerte auszufragen. Hier waren die Anrufer bei der Seniorin jedoch an der falschen Adresse. Auf die Frage nach Wertsachen gab diese nämlich an, dass sie nichts zu Hause habe, man sich bei ihr aber gerne eine Zahnarztrechnung abholen könne. Aufgrund der pfiffigen Reaktion wurde das Telefonat von dem Betrüger kommentarlos beendet.

