Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Ahaus (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro haben Unbekannte am Donnerstag in Ahaus angerichtet: Die Täter steckten gegen 16.45 Uhr einen Altkleidercontainer in Brand, der auf dem Kirmesplatz steht. Um den Brand löschen zu können, mussten Kräfte der Feuerwehr den Container aufbrechen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

