Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191204.2 Itzehoe: Erneuter Kupferdiebstahl

Itzehoe (ots)

Nachdem es in der nahen Vergangenheit in Itzehoe immer wieder zu Kupferdiebstählen gekommen ist, hat ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch erneut zugeschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 04.30 Uhr beobachtete ein Anwohner der Straße Lornsenplatz einen dunkel gekleideten Mann, der auf einem Grundstück das Regenabflussrohr eines Carports demontierte und sich noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei mitsamt dem etwa zwei Meter langen Teil vom Ort entfernte. Vermutlich begab sich der Unbekannte in Richtung Steinbrückstraße.

Hinweise auf die Identität des Täters gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell