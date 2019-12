POL-IZ: 191203.2 Stelle-Wittenwurth: Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeidirektion Itzehoe

Am Montagabend hat sich in Stelle-Wittenwurth ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Der einzige Insasse kam dabei ums Leben.

Gegen 22.40 Uhr war der Fahrer eines Opel Astras auf der Kreisstraße 58 aus Richtung Wesseln kommend in Richtung Neuenkirchen unterwegs. Auf dem Dellweg kam er in einer Linkskurve aufgrund noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der 60-jährige Fahrzeugführer aus Dithmarschen, der zum Unfallzeitpunkt offenbar nicht angeschnallt war, erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag. An dem Unfallwagen entstand ein Totalschaden.

