Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191203.1 Itzehoe: Vorsicht vor Dieben!

Itzehoe (ots)

Insbesondere das Gewühl der Weihnachtszeit bietet Dieben die Chance, in überfüllten Geschäften und an beliebten Orten zuzuschlagen und dabei unerkannt zu bleiben. So geschehen am Montag in einem Itzehoer Supermarkt, wo ein Unbekannter von einer Kundin ein Portemonnaie erbeutete.

Gegen 13.20 Uhr hielt sich die Geschädigte in einem Markt in der Carl-Zeiss-Straße auf. Während des Einkaufes deponierte sie einen Stoffbeutel samt Geldbörse leichtsinnigerweise in ihrem Einkaufswagen und widmete sich dem Shoppen. Dabei bemerkte sie nicht, dass eine Person die Tasche aus ihrem Wagen stahl und sich mitsamt der Beute entfernte. Den Verlust stellte die Dame schließlich noch vor dem Gang zur Kasse fest, ihr Eigentum fand sich allerdings nicht wieder an. Ärgerlich, denn mit etwas Vorsicht hätte sich die Tat sicherlich verhindern lassen.

Damit Ihnen Ihre Geldbörse nicht abhandenkommt, sollten Sie folgende Verhaltenstipps beherzigen - auch wenn diese nicht immer bequem erscheinen:

- Tragen Sie Geldbörsen und auch Smartphones in verschlossenen Innentaschen, die keinen ungehinderten Zugriff erlauben. - Behalten Sie Ihre Handtaschen stets bei sich und legen Sie sie auch nicht nur kurzfristig ab - auch nicht in den sicher erscheinenden Einkaufswagen. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Tasche verschlossen und ein einfaches Öffnen unmöglich ist. - Wer ganz sichergehen möchte und kein Freund von Handtaschen ist, kann auf Gürteltaschen zurückgreifen, Brustbeutel tragen oder aber sein Portemonnaie mit einer Kette versehen. - Denken Sie daran, auch Stuhllehnen sind keine geeigneten Aufbewahrungsorte für Taschen - ebenso wenig wie die Netze von Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen.

Beherzigen Sie diese Hinweise und erschweren Sie den Dieben damit das Leben!

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell