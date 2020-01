Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Abschlussbilanz zum Jahreswechsel

Kreis Borken (ots)

Der Jahreswechsel hat der Polizei im Kreis Borken zahlreiche Einsätze beschert. Neben den bereits am Neujahrstag gemeldeten Zahlen ist festzuhalten, dass die Beamtinnen und Beamten allein 137 Fahrzeugführer überprüft haben. Drei Autofahrer saßen alkoholisiert am Steuer, zwei Fahrer standen unter dem Einfluss von Drogen. In zwei Fällen sah sich die Polizei gezwungen, den Führerschein sicherzustellen. Im Kreisgebiet kam es im Jahreswechsel zu zwei Unfällen, bei denen Alkohol oder Drogen im Spiel waren - Silvester 2018/19 hatte es keine gegeben.

