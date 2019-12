Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Gewässerverunreinigung auf dem Neckar

Göppingen (ots)

Am Sonntag, 08.12.2019, gegen 14.00 Uhr, kam es zu einer Gewässerverunreinigung auf dem Neckar bei Lauffen. Durch mehrere erfolglose Startversuche eines Sportboots, gelangte Diesel in den Neckar. Die Dieselspur erstrecke sich auf 10 - 15 m Breite in einer Länge von ca. 100 m. Durch die Wasserschutzpolizei Heilbronn konnte der Verursacher vor Ort angetroffen werden. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde die Ölspur eingeschlängelt und die Verunreinigung soweit möglich abgestreift. Es kam zu keinen Beeinträchtigungen für die Umwelt.

