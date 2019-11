Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Einbruchsversuch in Bauwagen bei Rheinau - die Polizei sucht Zeugen

Kehl, 25.11.2019 (ots)

In den Nächten von Freitag, den 22.11.2019, bis Montag, den 25.11.2019, versuchten bislang unbekannte Täter in einen im Bereich des Stauwehres Rheinau-Freistett (Waldgebiet unmittelbar am Rheinseitendamm) abgestellten Bauwagen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kehl einzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen ließ die Täterschaft von ihrem Vorhaben ab, verursachte dabei allerdings Sachschaden in Höhe von ca. EUR 1.000.-.

Ebenfalls an diesem Wochenende kam es bei einem weiteren, im Bereich Rheinau-Helmlingen im Gewann "Domänenfeld" abgestellten Bauwagen zu einem vollendeten Einbruch. Hierbei wurden Werkzeugkisten sowie Kraftstoffkanister entwendet. Der Gesamtschaden bewegt sich im 4stelligen Bereich.

Möglicherweise handelt es sich in beiden Fällen um dieselben Täter. Die Tatorte liegen in Bereichen, in denen häufig Spaziergänger mit Hunden und Angler anzutreffen sind.

Die Wasserschutzpolizei Kehl bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in diesen Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Wasserschutzpolizei Kehl, Tel. 07851 9449-20, zu melden.

Polizeipräsidium Einsatz

