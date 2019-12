Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 76706 Dettenheim - Ein Güterschubverband fährt sich fest

Göppingen (ots)

In den Morgenstunden des 05.12.2019 befand sich ein deutscher Güterschubverband, bei Rhein-Km 378,200 in der Bergfahrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Schlag am Schiffspropeller. In der Folge fiel die Antriebsmaschine aus. Der Verband war daraufhin nicht mehr voll manövrierfähig und kam an einer Buhne fest. Der Havarist kam durch zwei hilfeleistende Binnenschiffe frei und wurde ans linksrheinische Ufer, an die dortige Schiffsanlegestelle, verbracht. Im Laufe des Tages sollen Taucherarbeiten stattfinden, um eine eventuelle Ursache und die Fahrtüchtigkeit festzustellen. Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Oberrhein koordinierten die Bergungsmaßnahmen. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Einsatz

Telefon: 07161 616-3333 / -1220

E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell