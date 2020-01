Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen Baum geprallt

Bocholt (ots)

Auf eisglatter Fahrbahn ist am Donnerstag in Bocholt-Barlo ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Der 22-Jährige befuhr gegen 06.15 Uhr die Schlossallee in Richtung Vardingholter Straße, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug prallt gegen einen Baum. Dabei erlitt der Ahauser leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro.

