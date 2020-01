Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Scheiben eingeschlagen

Gronau (ots)

Böse Überraschung für die Mitarbeiter eines Getränkemarktes in Gronau: Sie stellten am Donnerstag fest, dass Unbekannte zwei Fensterscheiben eingeschlagen und mehrere Halterungen für Werbung beschädigt hatten. Das Geschehen spielte sich zwischen Silvester, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 10.00 Uhr, an der Königstraße ab. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell