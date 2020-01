Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Parkende Autos zerkratzt

Velen (ots)

Den Lack von drei parkenden Autos haben Unbekannte in der Neujahrsnacht in Velen zerkratzt. Sie richteten dabei einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Die betroffenen Fahrzeuge hatten an der Schulstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

