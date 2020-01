Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auffahrunfall mit Folgen

Borken (ots)

Bei einem Auffahrunfall haben sich beide beteiligte Fahrerinnen am Neujahrstag in Borken leichte Verletzungen zugezogen. Eine 53 Jahre alte Heidenerin war gegen 17.55 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 70/Raesfelder Straße an der auf das Auto einer 56-Jährigen aus Haselünne aufgeprallt, das vor ihr abgebremst hatte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.600 Euro.

