Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Briefkasten beschädigt

Gronau (ots)

Einen Briefkasten der Deutschen Post AG haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gronau mutwillig zerstört. Die Täter hebelten den Behälter von der Wand eines Hauses an der Gildehauser Straße, an der er befestigt war. Der Briefkasten fand sich etwa zehn Meter entfernt in stark beschädigtem Zustand wieder; Briefe waren nicht vorhanden. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell