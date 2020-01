Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte beschädigen Mariengymnasium

Bocholt (ots)

Bisher unbekannte Täter hatten in den letzten schulfreien Tagen das Mariengymnasium am Schleusenwall beschädigt und dabei einen Schaden von etwa 3.000 Euro angerichtet. Die Unbekannten hatten mehrere Glaselemente eines Umkleidegebäudes und einer Turnhalle zerstört. Es ist nicht bekannt, ob die Täter damit einen Einbruch oder Zerstörungswut im Sinn hatten. Ein Radfahrer hatte die Schäden am Neujahrsnachmittag bemerkt und die Polizei verständigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

